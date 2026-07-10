ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsschluss sprang der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,42 Prozent auf 3 189,18 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 3 176,51 Zählern und damit 0,024 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 175,74 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 173,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 199,67 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 1,20 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, lag der ATX Prime bei 2 947,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 877,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 266,37 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 19,98 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 6,13 Prozent auf 43,30 EUR), Marinomed Biotech (+ 4,57 Prozent auf 9,15 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,12 Prozent auf 3,86 EUR), Polytec (+ 1,70 Prozent auf 4,78 EUR) und OMV (+ 1,53 Prozent auf 59,90 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil PORR (-10,39 Prozent auf 38,80 EUR), Frequentis (-4,05 Prozent auf 61,60 EUR), FACC (-3,97 Prozent auf 17,90 EUR), Addiko Bank (-3,25 Prozent auf 26,80 EUR) und Flughafen Wien (-3,09 Prozent auf 50,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 435 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,890 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,06 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at