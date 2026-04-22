AMAG Aktie
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|Wiener Börse-Handel im Fokus
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22.04.2026 17:59:04
ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsende leichter
Zum Handelsschluss gab der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,64 Prozent auf 2 876,36 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,074 Prozent auf 2 897,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 894,88 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 869,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 915,76 Einheiten.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 581,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wurde der ATX Prime auf 2 752,06 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, lag der ATX Prime bei 1 977,32 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,21 Prozent aufwärts. Bei 2 953,91 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 5,34 Prozent auf 37,45 EUR), Telekom Austria (+ 3,16 Prozent auf 9,80 EUR), Verbund (+ 1,58 Prozent auf 64,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,40 Prozent auf 3,61 EUR) und voestalpine (+ 1,07 Prozent auf 43,30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AMAG (-3,70 Prozent auf 28,60 EUR), Wolford (-3,36 Prozent auf 2,88 EUR), FACC (-2,92 Prozent auf 13,32 EUR), BAWAG (-2,46 Prozent auf 150,90 EUR) und Palfinger (-2,01 Prozent auf 36,60 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 337 833 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 40,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,26 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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