Polytec Aktie
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
|Kursentwicklung im Fokus
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27.08.2026 09:28:46
ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsstart im Minus
Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,09 Prozent schwächer bei 3 320,09 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,014 Prozent schwächer bei 3 322,77 Punkten, nach 3 323,23 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 329,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 318,53 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,78 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 3 131,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der ATX Prime mit 3 012,86 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 326,89 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 24,90 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,07 Prozent auf 145,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 61,60 EUR), UBM Development (+ 1,18 Prozent auf 17,10 EUR), EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,51 Prozent auf 78,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil PORR (-7,01 Prozent auf 37,80 EUR), Wolford (-3,67 Prozent auf 2,10 EUR), Polytec (-2,04 Prozent auf 4,80 EUR), Semperit (-1,47 Prozent auf 16,75 EUR) und FACC (-1,10 Prozent auf 16,14 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime weist die PORR-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,74 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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