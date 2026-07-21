AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Index im Blick
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21.07.2026 09:29:09
ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
Am Dienstag gewinnt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent auf 3 152,04 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,034 Prozent stärker bei 3 152,63 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 151,55 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3 149,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 163,07 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 3 212,66 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 2 894,88 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 2 265,34 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,58 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,11 Prozent auf 168,60 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,66 Prozent auf 5,10 EUR), FACC (+ 1,88 Prozent auf 16,24 EUR), PORR (+ 0,91 Prozent auf 38,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,85 Prozent auf 23,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wienerberger (-6,01 Prozent auf 20,96 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,41 Prozent auf 5,10 EUR), EVN (-3,19 Prozent auf 28,85 EUR), Polytec (-2,58 Prozent auf 4,54 EUR) und Verbund (-1,09 Prozent auf 59,15 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 254 648 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,385 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
2026 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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