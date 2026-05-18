Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
|Kursverlauf
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18.05.2026 09:29:13
ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start des Montagshandels leichter
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,47 Prozent tiefer bei 2 884,41 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 897,48 Zählern und damit 0,019 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 898,02 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 876,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 897,48 Zählern.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 947,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, lag der ATX Prime bei 2 892,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 233,25 Punkte.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,51 Prozent zu. Bei 2 973,28 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 0,82 Prozent auf 49,00 EUR), OMV (+ 0,71 Prozent auf 63,40 EUR), Frequentis (+ 0,56 Prozent auf 72,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,44 Prozent auf 34,30 EUR) und UBM Development (+ 0,29 Prozent auf 17,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-6,08 Prozent auf 0,48 EUR), Wolford (-3,70 Prozent auf 2,60 EUR), Marinomed Biotech (-3,00 Prozent auf 9,70 EUR), PORR (-2,62 Prozent auf 35,25 EUR) und DO (-2,20 Prozent auf 178,00 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 66 366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 37,675 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Die ZUMTOBEL-Aktie weist mit 6,86 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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