ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start im Plus

Der ATX Prime hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,10 Prozent aufwärts auf 2 643,01 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent tiefer bei 2 614,19 Punkten, nach 2 614,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2 645,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 613,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,945 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 886,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 596,64 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 2 149,66 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,570 Prozent nach. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 588,71 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 6,52 Prozent auf 20,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,26 Prozent auf 85,50 EUR), voestalpine (+ 2,86 Prozent auf 38,82 EUR), Erste Group Bank (+ 2,04 Prozent auf 92,70 EUR) und Wienerberger (+ 1,99 Prozent auf 22,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Warimpex (-4,29 Prozent auf 0,47 EUR), Marinomed Biotech (-3,57 Prozent auf 16,20 EUR), Wolford (-3,38 Prozent auf 2,86 EUR), Addiko Bank (-2,70 Prozent auf 25,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,92 Prozent auf 5,10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 37 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,287 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at