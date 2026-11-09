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Marktbericht 09.11.2026 09:28:52

ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start in Grün

ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start in Grün

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Montag verbucht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,23 Prozent auf 3 166,14 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 159,01 Punkten in den Montagshandel, nach 3 159,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 175,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 155,86 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 212,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 277,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 361,33 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 19,11 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,39 Prozent auf 29,20 EUR), Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 61,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,08 Prozent auf 112,70 EUR), Polytec (+ 0,96 Prozent auf 4,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,85 Prozent auf 59,05 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), AT S (AT&S) (-2,65 Prozent auf 103,00 EUR), Warimpex (-2,13 Prozent auf 0,46 EUR), Semperit (-1,14 Prozent auf 17,35 EUR) und ZUMTOBEL (-1,04 Prozent auf 3,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 224 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,312 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,06 erwartet. Mit 6,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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