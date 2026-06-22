ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start in Rot

Das macht der ATX Prime am Montag.

Am Montag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,04 Prozent tiefer bei 3 211,41 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,013 Prozent tiefer bei 3 212,25 Punkten, nach 3 212,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 221,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 208,99 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 958,18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 581,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 2 173,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,81 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 231,82 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,65 Prozent auf 232,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,38 Prozent auf 4,40 EUR), voestalpine (+ 1,05 Prozent auf 44,16 EUR), Verbund (+ 0,72 Prozent auf 56,00 EUR) und STRABAG SE (+ 0,69 Prozent auf 87,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,19 Prozent auf 9,10 EUR), Telekom Austria (-3,05 Prozent auf 9,87 EUR), AMAG (-1,46 Prozent auf 27,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,45 Prozent auf 5,44 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28 253 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,405 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at