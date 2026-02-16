ATX Prime aktuell: Börsianer lassen ATX Prime steigen

Das macht der ATX Prime heute.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 2 814,06 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 2 799,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 799,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 825,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 795,26 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.01.2026, den Wert von 2 716,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 2 411,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, stand der ATX Prime bei 2 040,72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,86 Prozent. Bei 2 896,54 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 5,65 Prozent auf 95,30 EUR), PORR (+ 3,80 Prozent auf 39,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,63 Prozent auf 50,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,51 Prozent auf 17,70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,93 Prozent auf 100,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Kapsch TrafficCom (-9,68 Prozent auf 5,60 EUR), Addiko Bank (-3,07 Prozent auf 25,30 EUR), Verbund (-2,31 Prozent auf 57,05 EUR), Semperit (-1,79 Prozent auf 13,16 EUR) und Raiffeisen (-0,87 Prozent auf 41,04 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 145 197 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,612 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

