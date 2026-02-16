Raiffeisen Aktie

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

ATX Prime-Performance 16.02.2026 15:59:09

ATX Prime aktuell: Börsianer lassen ATX Prime steigen

ATX Prime aktuell: Börsianer lassen ATX Prime steigen

Das macht der ATX Prime heute.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 2 814,06 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 2 799,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 799,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 825,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 795,26 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.01.2026, den Wert von 2 716,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 2 411,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, stand der ATX Prime bei 2 040,72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,86 Prozent. Bei 2 896,54 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 5,65 Prozent auf 95,30 EUR), PORR (+ 3,80 Prozent auf 39,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,63 Prozent auf 50,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,51 Prozent auf 17,70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,93 Prozent auf 100,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Kapsch TrafficCom (-9,68 Prozent auf 5,60 EUR), Addiko Bank (-3,07 Prozent auf 25,30 EUR), Verbund (-2,31 Prozent auf 57,05 EUR), Semperit (-1,79 Prozent auf 13,16 EUR) und Raiffeisen (-0,87 Prozent auf 41,04 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 145 197 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,612 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Raiffeisen

Analysen zu Raiffeisen

06.02.26 Raiffeisen add Baader Bank
03.02.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
03.02.26 Raiffeisen Barclays Capital
26.01.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
23.01.26 Raiffeisen Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Raiffeisen 41,32 -0,19% Raiffeisen

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 823,40 0,86%

