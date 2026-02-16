Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX Prime-Performance
|
16.02.2026 15:59:09
ATX Prime aktuell: Börsianer lassen ATX Prime steigen
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 2 814,06 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 2 799,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 799,35 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 825,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 795,26 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.01.2026, den Wert von 2 716,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 2 411,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, stand der ATX Prime bei 2 040,72 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,86 Prozent. Bei 2 896,54 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 5,65 Prozent auf 95,30 EUR), PORR (+ 3,80 Prozent auf 39,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,63 Prozent auf 50,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,51 Prozent auf 17,70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,93 Prozent auf 100,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Kapsch TrafficCom (-9,68 Prozent auf 5,60 EUR), Addiko Bank (-3,07 Prozent auf 25,30 EUR), Verbund (-2,31 Prozent auf 57,05 EUR), Semperit (-1,79 Prozent auf 13,16 EUR) und Raiffeisen (-0,87 Prozent auf 41,04 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 145 197 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,612 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raiffeisen
|
15:59
|ATX Prime aktuell: Börsianer lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Wien: ATX am Mittag leichter (finanzen.at)
|
13.02.26
|ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.02.26
|Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
12.02.26
|Verluste in Wien: ATX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|07.12.22
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|41,32
|-0,19%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 823,40
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.