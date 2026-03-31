ATX Prime aktuell: Das macht der ATX Prime am Dienstagnachmittag

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,20 Prozent fester bei 2 661,24 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 629,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 629,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 666,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 610,75 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 840,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wies der ATX Prime 2 644,70 Punkte auf. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 048,48 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,116 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 907,38 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 5,99 Prozent auf 36,30 EUR), CA Immobilien (+ 2,94 Prozent auf 24,54 EUR), STRABAG SE (+ 2,63 Prozent auf 86,00 EUR), EVN (+ 2,31 Prozent auf 28,75 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,19 Prozent auf 93,45 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Addiko Bank (-3,82 Prozent auf 25,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,77 Prozent auf 14,05 EUR), Frequentis (-2,76 Prozent auf 70,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,91 Prozent auf 5,14 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,91 Prozent auf 87,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 142 627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,403 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,35 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at