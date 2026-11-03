ATX Prime aktuell: Das macht der ATX Prime am Dienstagnachmittag

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,28 Prozent fester bei 3 169,29 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,030 Prozent auf 3 159,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 160,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 184,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 130,53 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 295,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 240,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der ATX Prime auf 2 409,61 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,23 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,58 Prozent auf 139,20 EUR), Telekom Austria (+ 2,34 Prozent auf 8,75 EUR), UBM Development (+ 2,14 Prozent auf 14,30 EUR), PORR (+ 1,56 Prozent auf 32,45 EUR) und Andritz (+ 1,48 Prozent auf 82,30 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Polytec (-4,79 Prozent auf 4,17 EUR), Addiko Bank (-3,54 Prozent auf 24,50 EUR), Warimpex (-3,36 Prozent auf 0,46 EUR), Semperit (-2,59 Prozent auf 16,95 EUR) und DO (-2,35 Prozent auf 207,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 205 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,21 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at