Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|Index im Fokus
|
19.01.2026 12:26:38
ATX Prime aktuell: Das macht der ATX Prime am Mittag
Am Montag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 1,24 Prozent auf 2 682,63 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,180 Prozent auf 2 711,38 Punkte an der Kurstafel, nach 2 716,26 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 711,38 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 677,94 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 2 596,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 287,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, stand der ATX Prime bei 1 885,13 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,921 Prozent nach oben. Bei 2 720,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 654,40 Zählern verzeichnet.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Telekom Austria (+ 1,62 Prozent auf 8,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,54 Prozent auf 3,64 EUR), Flughafen Wien (+ 0,36 Prozent auf 55,20 EUR), voestalpine (+ 0,36 Prozent auf 38,90 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 2,94 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Polytec (-4,37 Prozent auf 3,72 EUR), Palfinger (-3,66 Prozent auf 35,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,95 Prozent auf 31,25 EUR), FACC (-2,63 Prozent auf 11,10 EUR) und Wienerberger (-2,59 Prozent auf 27,88 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 117 419 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,739 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,90 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Telekom Austria AG
|
12:26
|ATX Prime aktuell: Das macht der ATX Prime am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime startet im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
09.01.26
|Handel in Wien: ATX Prime beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)