ATX Prime aktuell: Das macht der ATX Prime am Mittag

Am Montag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 1,24 Prozent auf 2 682,63 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,180 Prozent auf 2 711,38 Punkte an der Kurstafel, nach 2 716,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 711,38 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 677,94 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 2 596,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 287,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, stand der ATX Prime bei 1 885,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,921 Prozent nach oben. Bei 2 720,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 654,40 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Telekom Austria (+ 1,62 Prozent auf 8,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,54 Prozent auf 3,64 EUR), Flughafen Wien (+ 0,36 Prozent auf 55,20 EUR), voestalpine (+ 0,36 Prozent auf 38,90 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 2,94 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Polytec (-4,37 Prozent auf 3,72 EUR), Palfinger (-3,66 Prozent auf 35,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,95 Prozent auf 31,25 EUR), FACC (-2,63 Prozent auf 11,10 EUR) und Wienerberger (-2,59 Prozent auf 27,88 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 117 419 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,739 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,90 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at