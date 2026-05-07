ATX Prime aktuell: So steht der ATX Prime aktuell

Kaum bewegt zeigt sich der ATX Prime am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent fester bei 2 950,45 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,015 Prozent höher bei 2 950,06 Punkten, nach 2 949,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 947,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 973,28 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,95 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 07.04.2026, den Wert von 2 698,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 813,77 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 2 138,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,00 Prozent aufwärts. Bei 2 973,28 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 12,00 Prozent auf 2,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 8,41 Prozent auf 11,60 EUR), Lenzing (+ 2,91 Prozent auf 24,75 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 46,12 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,45 Prozent auf 5,58 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen CA Immobilien (-3,07 Prozent auf 26,85 EUR), Verbund (-1,39 Prozent auf 60,15 EUR), CPI Europe (-1,27 Prozent auf 15,58 EUR), OMV (-1,23 Prozent auf 60,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,15 Prozent auf 34,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 134 185 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,685 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at