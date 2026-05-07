Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX Prime-Kursverlauf
|
07.05.2026 12:27:12
ATX Prime aktuell: So steht der ATX Prime aktuell
Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent fester bei 2 950,45 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,015 Prozent höher bei 2 950,06 Punkten, nach 2 949,61 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 947,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 973,28 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,95 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 07.04.2026, den Wert von 2 698,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 813,77 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 2 138,36 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,00 Prozent aufwärts. Bei 2 973,28 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 12,00 Prozent auf 2,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 8,41 Prozent auf 11,60 EUR), Lenzing (+ 2,91 Prozent auf 24,75 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 46,12 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,45 Prozent auf 5,58 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen CA Immobilien (-3,07 Prozent auf 26,85 EUR), Verbund (-1,39 Prozent auf 60,15 EUR), CPI Europe (-1,27 Prozent auf 15,58 EUR), OMV (-1,23 Prozent auf 60,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,15 Prozent auf 34,40 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 134 185 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,685 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
08.05.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.05.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
07.05.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
07.05.26
|ATX aktuell: ATX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime nachmittags wenig bewegt (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.05.26
|Aufschläge in Wien: ATX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|11.05.17
|Wienerberger Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|24,85
|-7,79%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,40
|-1,66%
|Erste Group Bank AG
|98,85
|-1,10%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,68
|-0,35%
|Lenzing AG
|23,60
|-1,87%
|Marinomed Biotech AG
|10,90
|-1,80%
|OMV AG
|59,95
|-0,50%
|Raiffeisen
|45,78
|-0,48%
|Schoeller-Bleckmann
|33,50
|0,00%
|Verbund AG
|59,70
|-0,42%
|Warimpex
|0,51
|2,00%
|Wienerberger AG
|25,30
|-2,62%
|Wolford AG
|2,98
|6,43%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 910,02
|-0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.