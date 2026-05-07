Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Kursverlauf 07.05.2026 12:27:12

ATX Prime aktuell: So steht der ATX Prime aktuell

ATX Prime aktuell: So steht der ATX Prime aktuell

Kaum bewegt zeigt sich der ATX Prime am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent fester bei 2 950,45 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,015 Prozent höher bei 2 950,06 Punkten, nach 2 949,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 947,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 973,28 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,95 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 07.04.2026, den Wert von 2 698,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 813,77 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 2 138,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,00 Prozent aufwärts. Bei 2 973,28 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 12,00 Prozent auf 2,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 8,41 Prozent auf 11,60 EUR), Lenzing (+ 2,91 Prozent auf 24,75 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 46,12 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,45 Prozent auf 5,58 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen CA Immobilien (-3,07 Prozent auf 26,85 EUR), Verbund (-1,39 Prozent auf 60,15 EUR), CPI Europe (-1,27 Prozent auf 15,58 EUR), OMV (-1,23 Prozent auf 60,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,15 Prozent auf 34,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 134 185 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,685 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann

mehr Nachrichten

Analysen zu Wienerberger AG

mehr Analysen
14.04.26 Wienerberger Sell UBS AG
07.04.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
25.02.26 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Wienerberger kaufen Barclays Capital
26.01.26 Wienerberger Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 24,85 -7,79% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,40 -1,66% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 98,85 -1,10% Erste Group Bank AG
Kapsch TrafficCom AG 5,68 -0,35% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 23,60 -1,87% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 10,90 -1,80% Marinomed Biotech AG
OMV AG 59,95 -0,50% OMV AG
Raiffeisen 45,78 -0,48% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 33,50 0,00% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 59,70 -0,42% Verbund AG
Warimpex 0,51 2,00% Warimpex
Wienerberger AG 25,30 -2,62% Wienerberger AG
Wolford AG 2,98 6,43% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 910,02 -0,96%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen