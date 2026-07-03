ATX Prime aktuell: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im ATX Prime

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitagmorgen fort.

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,63 Prozent auf 3 213,85 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 3 193,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3 193,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3 216,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 193,32 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,92 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 03.06.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 012,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 2 706,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der ATX Prime 2 227,80 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 20,91 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,22 Prozent auf 193,80 EUR), voestalpine (+ 2,21 Prozent auf 42,50 EUR), Warimpex (+ 2,00 Prozent auf 0,51 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,75 Prozent auf 29,15 EUR) und Andritz (+ 1,48 Prozent auf 75,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Wolford (-1,71 Prozent auf 2,30 EUR), Telekom Austria (-1,34 Prozent auf 9,60 EUR), UBM Development (-0,58 Prozent auf 17,10 EUR) und ZUMTOBEL (-0,51 Prozent auf 3,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 18 039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 44,900 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie weist mit 6,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,96 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at