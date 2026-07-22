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Wiener Börse-Handel im Fokus 22.07.2026 12:26:38

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,21 Prozent stärker bei 3 209,62 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent stärker bei 3 203,13 Punkten in den Handel, nach 3 202,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 217,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 192,50 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 2,32 Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 241,86 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 876,36 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 22.07.2025, einen Stand von 2 256,17 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,75 Prozent aufwärts. Bei 3 243,92 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 4,55 Prozent auf 73,50 EUR), Warimpex (+ 3,03 Prozent auf 0,51 EUR), Rosenbauer (+ 2,74 Prozent auf 60,00 EUR), Semperit (+ 2,04 Prozent auf 15,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,70 Prozent auf 83,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Polytec (-1,72 Prozent auf 4,58 EUR), Wienerberger (-1,22 Prozent auf 21,12 EUR), AMAG (-1,11 Prozent auf 26,70 EUR), BAWAG (-0,68 Prozent auf 174,30 EUR) und Flughafen Wien (-0,40 Prozent auf 50,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 199 389 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,734 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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