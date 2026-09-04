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04.09.2026 12:26:57
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag mit Kursplus
Am Freitag notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,63 Prozent höher bei 3 361,30 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,028 Prozent fester bei 3 341,12 Punkten in den Handel, nach 3 340,20 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 363,11 Punkte, das Tagestief hingegen 3 332,95 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,769 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 276,71 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der ATX Prime bei 3 020,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2 304,67 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 26,45 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 363,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 11,56 Prozent auf 166,00 EUR), Wienerberger (+ 2,78 Prozent auf 19,20 EUR), voestalpine (+ 2,64 Prozent auf 46,64 EUR), FACC (+ 2,30 Prozent auf 16,90 EUR) und DO (+ 2,24 Prozent auf 205,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-2,52 Prozent auf 2,32 EUR), AMAG (-1,45 Prozent auf 27,10 EUR), Rosenbauer (-1,22 Prozent auf 64,60 EUR), Polytec (-1,18 Prozent auf 5,02 EUR) und BAWAG (-0,94 Prozent auf 178,40 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 125 481 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47,313 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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