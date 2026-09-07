Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Index-Bewegung
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07.09.2026 12:26:49
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Montagmittag auf grünem Terrain
Am Montag geht es im ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,11 Prozent auf 3 373,08 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,020 Prozent auf 3 370,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 369,49 Punkten am Vortag.
Bei 3 369,13 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 388,12 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 277,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 3 004,41 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 2 293,95 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 26,90 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 388,12 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4,23 Prozent auf 172,40 EUR), STRABAG SE (+ 1,86 Prozent auf 98,80 EUR), PORR (+ 1,09 Prozent auf 37,25 EUR), CA Immobilien (+ 1,07 Prozent auf 23,70 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,73 Prozent auf 4,14 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,96 Prozent auf 4,50 EUR), DO (-1,94 Prozent auf 202,00 EUR), FACC (-1,32 Prozent auf 16,44 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,18 Prozent auf 75,30 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 49 463 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 48,129 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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