ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Montagnachmittag in der Gewinnzone

So bewegt sich der ATX Prime heute.

Am Montag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,06 Prozent höher bei 3 215,50 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 3 183,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 181,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 182,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 229,99 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 227,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 865,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Stand von 2 233,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,97 Prozent nach oben. 3 243,92 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 5,54 Prozent auf 24,75 EUR), Wienerberger (+ 3,95 Prozent auf 22,10 EUR), Polytec (+ 3,62 Prozent auf 4,86 EUR), Palfinger (+ 3,24 Prozent auf 30,30 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 3,13 Prozent auf 85,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-17,43 Prozent auf 1,80 EUR), Marinomed Biotech (-7,41 Prozent auf 5,00 EUR), Semperit (-1,01 Prozent auf 14,70 EUR), Rosenbauer (-0,94 Prozent auf 63,00 EUR) und AT S (AT&S) (-0,92 Prozent auf 129,60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 172 880 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,817 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at