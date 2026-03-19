OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX Prime-Entwicklung
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19.03.2026 15:59:14
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben
Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,31 Prozent auf 2 632,50 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,022 Prozent schwächer bei 2 694,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 694,74 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 619,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 694,53 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,544 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 877,32 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 2 596,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 176,53 Punkten auf.
Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,965 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Bei 2 588,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Flughafen Wien (+ 1,96 Prozent auf 52,00 EUR), Verbund (+ 1,50 Prozent auf 67,70 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,20 Prozent auf 16,80 EUR), Österreichische Post (+ 1,04 Prozent auf 34,00 EUR) und CPI Europe (+ 0,77 Prozent auf 15,72 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Lenzing (-9,68 Prozent auf 19,60 EUR), AT S (AT&S) (-5,15 Prozent auf 51,60 EUR), Wienerberger (-4,99 Prozent auf 22,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-4,76 Prozent auf 84,00 EUR) und voestalpine (-4,70 Prozent auf 37,74 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 493 180 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,491 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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