ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beendet die Sitzung im Minus

Letztendlich beendete der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 3 226,80 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 227,82 Punkten in den Montagshandel, nach 3 227,82 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 195,19 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 231,45 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 3 004,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der ATX Prime 2 706,98 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 203,36 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,39 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 2,84 Prozent auf 19,58 EUR), Frequentis (+ 2,23 Prozent auf 64,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,79 Prozent auf 56,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,18 Prozent auf 29,90 EUR) und Palfinger (+ 1,07 Prozent auf 33,15 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Addiko Bank (-5,78 Prozent auf 26,10 EUR), AT S (AT&S) (-4,79 Prozent auf 192,80 EUR), Lenzing (-2,35 Prozent auf 24,95 EUR), ZUMTOBEL (-2,26 Prozent auf 3,89 EUR) und Semperit (-2,02 Prozent auf 14,55 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 370 243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,910 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at