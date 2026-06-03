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Marktbericht 03.06.2026 17:59:23

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,72 Prozent schwächer bei 3 012,74 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent tiefer bei 3 034,48 Punkten, nach 3 034,56 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 012,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 037,10 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 0,859 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 865,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 701,58 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, bei 2 218,66 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,34 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 047,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 4,67 Prozent auf 11,20 EUR), Warimpex (+ 3,66 Prozent auf 0,51 EUR), voestalpine (+ 2,32 Prozent auf 46,82 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,04 Prozent auf 35,05 EUR) und AMAG (+ 1,80 Prozent auf 28,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-4,20 Prozent auf 2,74 EUR), Frequentis (-3,39 Prozent auf 76,90 EUR), BAWAG (-2,71 Prozent auf 147,40 EUR), Vienna Insurance (-2,32 Prozent auf 59,00 EUR) und Erste Group Bank (-2,24 Prozent auf 100,50 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 414 652 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,540 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die ZUMTOBEL-Aktie verzeichnet mit 7,28 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Frequentis 75,80 -1,43% Frequentis
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Wolford AG 2,58 -5,84% Wolford AG
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