ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der ATX Prime setzt am Montag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,37 Prozent auf 3 140,77 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,028 Prozent höher bei 3 153,16 Punkten in den Montagshandel, nach 3 152,29 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 139,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 157,47 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 29.05.2026, einen Stand von 3 039,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der ATX Prime 2 618,72 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 220,29 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,16 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 3,48 Prozent auf 2,38 EUR), Polytec (+ 2,27 Prozent auf 4,50 EUR), EVN (+ 0,69 Prozent auf 29,30 EUR), Österreichische Post (+ 0,63 Prozent auf 32,05 EUR) und Verbund (+ 0,54 Prozent auf 56,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-5,43 Prozent auf 8,70 EUR), Warimpex (-2,80 Prozent auf 0,49 EUR), PORR (-1,80 Prozent auf 43,75 EUR), Wienerberger (-1,35 Prozent auf 23,32 EUR) und Telekom Austria (-1,23 Prozent auf 9,66 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 15 896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,939 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at