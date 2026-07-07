ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beginnt Dienstagshandel im Minus

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,59 Prozent tiefer bei 3 207,89 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,071 Prozent auf 3 224,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 226,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 206,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 227,63 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3 004,41 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 698,53 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 07.07.2025, den Stand von 2 218,91 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,68 Prozent. Bei 3 243,92 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 1,54 Prozent auf 3,95 EUR), AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR), Frequentis (+ 1,09) Prozent auf 64,80 EUR), Rosenbauer (+ 0,99 Prozent auf 61,00 EUR) und OMV (+ 0,96 Prozent auf 57,60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-7,88 Prozent auf 177,60 EUR), Marinomed Biotech (-4,76 Prozent auf 9,00 EUR), FACC (-2,86 Prozent auf 19,02 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,56 Prozent auf 5,04 EUR) und Flughafen Wien (-1,55 Prozent auf 50,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 18 149 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 45,910 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at