ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime bewegt letztendlich im Plus

Am Dienstag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 3 388,14 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,092 Prozent fester bei 3 383,15 Punkten, nach 3 380,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 365,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 399,36 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 261,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 241,86 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 303,44 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 27,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 399,36 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 10,43 Prozent auf 206,50 EUR), Wienerberger (+ 3,72 Prozent auf 18,11 EUR), Polytec (+ 2,62 Prozent auf 5,10 EUR), Verbund (+ 2,14 Prozent auf 62,10 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,23 Prozent auf 4,10 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-11,11 Prozent auf 4,00 EUR), Vienna Insurance (-2,66 Prozent auf 69,40 EUR), Telekom Austria (-2,41 Prozent auf 9,31 EUR), PORR (-2,36 Prozent auf 35,15 EUR) und UNIQA Insurance (-1,70 Prozent auf 18,48 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 385 337 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 46,148 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,59 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at