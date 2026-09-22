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ATX Prime-Entwicklung 22.09.2026 17:58:53

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime bewegt letztendlich im Plus

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime bewegt letztendlich im Plus

Der ATX Prime beendete den Handelstag mit Gewinnen.

Am Dienstag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 3 388,14 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,092 Prozent fester bei 3 383,15 Punkten, nach 3 380,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 365,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 399,36 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 261,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 241,86 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 303,44 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 27,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 399,36 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 10,43 Prozent auf 206,50 EUR), Wienerberger (+ 3,72 Prozent auf 18,11 EUR), Polytec (+ 2,62 Prozent auf 5,10 EUR), Verbund (+ 2,14 Prozent auf 62,10 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,23 Prozent auf 4,10 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-11,11 Prozent auf 4,00 EUR), Vienna Insurance (-2,66 Prozent auf 69,40 EUR), Telekom Austria (-2,41 Prozent auf 9,31 EUR), PORR (-2,36 Prozent auf 35,15 EUR) und UNIQA Insurance (-1,70 Prozent auf 18,48 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 385 337 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 46,148 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,59 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Erste Group Bank AG 120,80 -0,90% Erste Group Bank AG
Marinomed Biotech AG 4,00 -11,11% Marinomed Biotech AG
OMV AG 70,65 -0,07% OMV AG
Polytec 5,10 2,62% Polytec
PORR AG 35,15 -2,36% PORR AG
Telekom Austria AG 9,31 -2,41% Telekom Austria AG
UNIQA Insurance AG 18,48 -1,70% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 62,10 2,14% Verbund AG
Vienna Insurance 69,40 -2,66% Vienna Insurance
Wienerberger AG 18,11 3,72% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 4,10 1,23% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 388,14 0,24%

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