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Index im Fokus 25.05.2026 15:58:16

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime bewegt sich nachmittags im Plus

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime bewegt sich nachmittags im Plus

Für den ATX Prime geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 2,14 Prozent auf 3 021,35 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,022 Prozent höher bei 2 958,83 Punkten in den Montagshandel, nach 2 958,18 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 027,41 Punkte, das Tagestief hingegen 2 958,24 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 2 848,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 865,95 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, mit 2 206,60 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 027,41 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8,56 Prozent auf 142,00 EUR), DO (+ 5,19 Prozent auf 190,40 EUR), Erste Group Bank (+ 4,07 Prozent auf 102,30 EUR), Wienerberger (+ 3,40 Prozent auf 23,70 EUR) und Raiffeisen (+ 3,19 Prozent auf 47,82 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-5,80 Prozent auf 2,60 EUR), Marinomed Biotech (-2,60 Prozent auf 9,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,04 Prozent auf 33,65 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,37 Prozent auf 5,74 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 108 632 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 38,180 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 142,40 8,87% AT & S (AT&S)
DO & CO 190,60 5,30% DO & CO
Erste Group Bank AG 102,30 4,07% Erste Group Bank AG
Kapsch TrafficCom AG 5,74 -1,37% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 9,35 -2,60% Marinomed Biotech AG
OMV AG 62,75 0,16% OMV AG
Raiffeisen 47,84 3,24% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 33,45 -2,62% Schoeller-Bleckmann
Warimpex 0,50 -1,57% Warimpex
Wienerberger AG 23,72 3,49% Wienerberger AG
Wolford AG 2,60 -5,80% Wolford AG
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Hoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100er Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX kann zum Wochenstart klar steigen. Der DAX zeigt sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.
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