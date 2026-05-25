Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
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25.05.2026 15:58:16
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime bewegt sich nachmittags im Plus
Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 2,14 Prozent auf 3 021,35 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,022 Prozent höher bei 2 958,83 Punkten in den Montagshandel, nach 2 958,18 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 027,41 Punkte, das Tagestief hingegen 2 958,24 Zähler.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 2 848,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 865,95 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, mit 2 206,60 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 027,41 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8,56 Prozent auf 142,00 EUR), DO (+ 5,19 Prozent auf 190,40 EUR), Erste Group Bank (+ 4,07 Prozent auf 102,30 EUR), Wienerberger (+ 3,40 Prozent auf 23,70 EUR) und Raiffeisen (+ 3,19 Prozent auf 47,82 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-5,80 Prozent auf 2,60 EUR), Marinomed Biotech (-2,60 Prozent auf 9,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,04 Prozent auf 33,65 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,37 Prozent auf 5,74 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 108 632 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 38,180 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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