ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime bewegt sich zum Start im Plus

Der ATX Prime bleibt auch am Montag auf Erholungskurs.

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent fester bei 3 338,56 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 335,66 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 335,76 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 342,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 331,84 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 181,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 3 039,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 304,45 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 25,60 Prozent zu. Bei 3 342,84 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 1,74 Prozent auf 23,45 EUR), OMV (+ 1,49 Prozent auf 67,90 EUR), Wienerberger (+ 1,37 Prozent auf 20,04 EUR), Frequentis (+ 1,04 Prozent auf 77,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,98 Prozent auf 30,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-5,13 Prozent auf 2,22 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,18 Prozent auf 4,49 EUR), AMAG (-2,14 Prozent auf 27,40 EUR), STRABAG SE (-1,81 Prozent auf 97,40 EUR) und Polytec (-1,80 Prozent auf 4,91 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 26 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 48,013 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at