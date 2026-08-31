Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Index-Performance
|
31.08.2026 09:28:51
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime bewegt sich zum Start im Plus
Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent fester bei 3 338,56 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 335,66 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 335,76 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 342,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 331,84 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 181,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 3 039,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 304,45 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 25,60 Prozent zu. Bei 3 342,84 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 1,74 Prozent auf 23,45 EUR), OMV (+ 1,49 Prozent auf 67,90 EUR), Wienerberger (+ 1,37 Prozent auf 20,04 EUR), Frequentis (+ 1,04 Prozent auf 77,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,98 Prozent auf 30,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-5,13 Prozent auf 2,22 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,18 Prozent auf 4,49 EUR), AMAG (-2,14 Prozent auf 27,40 EUR), STRABAG SE (-1,81 Prozent auf 97,40 EUR) und Polytec (-1,80 Prozent auf 4,91 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 26 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 48,013 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
15:58
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Wien: So steht der ATX Prime am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Gewinne in Wien: ATX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX notiert mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Schoeller-Bleckmann
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|15.01.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.21
|Schoeller-Bleckmann Sell
|Baader Bank
|13.01.21
|Schoeller-Bleckmann Reduce
|Baader Bank
|21.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Credit Suisse Group
|20.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.23
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|26,90
|-3,93%
|Erste Group Bank AG
|122,70
|-0,73%
|Frequentis
|77,30
|0,26%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,51
|-1,74%
|Lenzing AG
|23,25
|0,87%
|Marinomed Biotech AG
|4,40
|0,00%
|OMV AG
|68,65
|2,62%
|Polytec
|5,00
|0,00%
|Schoeller-Bleckmann
|31,65
|3,26%
|STRABAG SE
|95,60
|-3,63%
|Wienerberger AG
|19,78
|0,05%
|Wolford AG
|2,40
|2,56%
|ZUMTOBEL AG
|4,07
|-0,49%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 351,40
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.