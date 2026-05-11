Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Performance im Blick
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11.05.2026 12:27:45
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime-Börsianer greifen am Mittag zu
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,79 Prozent fester bei 2 933,00 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,049 Prozent auf 2 911,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 910,02 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 937,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 909,48 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 2 877,67 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 11.02.2026, den Wert von 2 883,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 171,15 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Raiffeisen (+ 5,33 Prozent auf 48,22 EUR), FACC (+ 2,24 Prozent auf 13,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,94 Prozent auf 3,68 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,76 Prozent auf 5,78 EUR) und CPI Europe (+ 1,69 Prozent auf 15,66 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-8,26 Prozent auf 10,00 EUR), Rosenbauer (-2,67 Prozent auf 58,40 EUR), Palfinger (-2,38 Prozent auf 34,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,99 Prozent auf 98,60 EUR) und AMAG (-1,77 Prozent auf 27,80 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 133 354 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 38,394 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,80 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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