AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
11.03.2026 12:27:09
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt mittags zurück
Um 12:09 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,46 Prozent auf 2 697,79 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 2 710,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 710,36 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 2 710,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 675,95 Punkten erreichte.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,314 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Stand von 2 883,30 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 11.12.2025, den Stand von 2 567,56 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 11.03.2025, den Stand von 2 098,69 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,49 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 907,38 Punkten. 2 588,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Warimpex (+ 4,29 Prozent auf 0,49 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,62 Prozent auf 50,20 EUR), OMV (+ 1,15 Prozent auf 57,35 EUR), Flughafen Wien (+ 0,75 Prozent auf 53,40 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0,59 Prozent auf 17,10 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-6,45 Prozent auf 2,90 EUR), DO (-3,48 Prozent auf 183,00 EUR), FACC (-3,07 Prozent auf 15,14 EUR), Palfinger (-2,71 Prozent auf 34,05 EUR) und EVN (-2,50 Prozent auf 27,30 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 90 573 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 37,729 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus
2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
