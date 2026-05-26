Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Marktbericht
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26.05.2026 09:28:51
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent schwächer bei 3 034,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 036,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 036,70 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 026,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 037,00 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, mit 2 848,78 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 866,62 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 2 224,33 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,16 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 037,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 6,92 Prozent auf 2,78 EUR), STRABAG SE (+ 1,31 Prozent auf 92,70 EUR), Frequentis (+ 0,80 Prozent auf 75,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,70 Prozent auf 5,78 EUR) und Palfinger (+ 0,58 Prozent auf 34,45 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Vienna Insurance (-1,84 Prozent auf 63,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,36 Prozent auf 32,75 EUR), Polytec (-1,15 Prozent auf 4,30 EUR), ZUMTOBEL (-1,12 Prozent auf 3,52 EUR) und CPI Europe (-0,65 Prozent auf 15,40 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 28 004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 38,180 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
In diesem Jahr weist die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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