Um 09:10 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,69 Prozent schwächer bei 3 226,39 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 3 248,99 Punkten, nach 3 248,87 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 248,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 221,23 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 219,68 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 3 299,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 396,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 21,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 5,36 Prozent auf 16,70 EUR), FACC (+ 4,30 Prozent auf 14,06 EUR), STRABAG SE (+ 1,13 Prozent auf 107,20 EUR), DO (+ 0,66 Prozent auf 230,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,29 Prozent auf 3,46 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-7,76 Prozent auf 0,43 EUR), Frequentis (-2,75 Prozent auf 67,10 EUR), Lenzing (-2,37 Prozent auf 10,70 EUR) und voestalpine (-1,80 Prozent auf 34,88 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 035 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 45,021 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at