ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime klettert zum Handelsende

Der ATX Prime verzeichnete am ersten Tag der Woche Kursgewinne.

Schlussendlich notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,24 Prozent höher bei 1 538,23 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,013 Prozent auf 1 519,18 Punkte an der Kurstafel, nach 1 519,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 1 541,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 519,18 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 596,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der ATX Prime mit 1 629,30 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wies der ATX Prime 1 475,27 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,87 Prozent abwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 9,87 Prozent auf 4,90 EUR), Palfinger (+ 8,85 Prozent auf 22,75 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 4,42 Prozent auf 8,98 EUR), Erste Group Bank (+ 3,46 Prozent auf 33,80 EUR) und Warimpex (+ 2,82 Prozent auf 0,73 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Mayr-Melnhof Karton (-2,72 Prozent auf 107,20 EUR), PORR (-1,43 Prozent auf 11,00 EUR), Semperit (-1,18 Prozent auf 15,12 EUR), Österreichische Post (-0,99 Prozent auf 29,95 EUR) und UBM Development (-0,99 Prozent auf 20,00 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 205 680 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 28,766 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at