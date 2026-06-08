Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime aktuell
|
08.06.2026 17:59:11
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
Zum Handelsschluss tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,23 Prozent schwächer bei 2 967,43 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 3 004,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 004,41 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 004,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 935,10 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 08.05.2026, wurde der ATX Prime auf 2 910,02 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 686,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 2 234,94 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 11,63 Prozent. Bei 3 047,50 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4,20 Prozent auf 138,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,28 Prozent auf 3,95 EUR), UBM Development (+ 1,17 Prozent auf 17,30 EUR), PORR (+ 1,04 Prozent auf 38,85 EUR) und FACC (+ 1,02 Prozent auf 15,90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil OMV (-6,94 Prozent auf 59,00 EUR), Marinomed Biotech (-6,36 Prozent auf 10,30 EUR), voestalpine (-3,14 Prozent auf 45,72 EUR), Wienerberger (-2,93 Prozent auf 23,18 EUR) und Addiko Bank (-2,86 Prozent auf 27,20 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 493 319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,850 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,54 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
17:59
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:59
|Montagshandel in Wien: ATX Prime sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.06.26
|Freitagshandel in Wien: ATX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.06.26
|Wiener Börse-Handel So steht der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX mittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|17.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|17.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|17.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|27,20
|-2,86%
|AT & S (AT&S)
|138,80
|4,20%
|Erste Group Bank AG
|100,90
|-1,66%
|FACC AG
|15,90
|1,02%
|Marinomed Biotech AG
|10,30
|-6,36%
|OMV AG
|59,00
|-6,94%
|PORR AG
|38,85
|1,04%
|Raiffeisen
|48,48
|-1,54%
|UBM Development AG
|17,30
|1,17%
|UNIQA Insurance AG
|17,34
|-0,69%
|voestalpine AG
|45,72
|-3,14%
|Wienerberger AG
|23,18
|-2,93%
|ZUMTOBEL AG
|3,95
|1,28%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 967,43
|-1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und Lage in Nahost: ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.