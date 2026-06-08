Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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ATX Prime aktuell 08.06.2026 17:59:11

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsschluss tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,23 Prozent schwächer bei 2 967,43 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 3 004,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 004,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 004,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 935,10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.05.2026, wurde der ATX Prime auf 2 910,02 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 686,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 2 234,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 11,63 Prozent. Bei 3 047,50 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4,20 Prozent auf 138,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,28 Prozent auf 3,95 EUR), UBM Development (+ 1,17 Prozent auf 17,30 EUR), PORR (+ 1,04 Prozent auf 38,85 EUR) und FACC (+ 1,02 Prozent auf 15,90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil OMV (-6,94 Prozent auf 59,00 EUR), Marinomed Biotech (-6,36 Prozent auf 10,30 EUR), voestalpine (-3,14 Prozent auf 45,72 EUR), Wienerberger (-2,93 Prozent auf 23,18 EUR) und Addiko Bank (-2,86 Prozent auf 27,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 493 319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,850 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,54 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 27,20 -2,86% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 138,80 4,20% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 100,90 -1,66% Erste Group Bank AG
FACC AG 15,90 1,02% FACC AG
Marinomed Biotech AG 10,30 -6,36% Marinomed Biotech AG
OMV AG 59,00 -6,94% OMV AG
PORR AG 38,85 1,04% PORR AG
Raiffeisen 48,48 -1,54% Raiffeisen
UBM Development AG 17,30 1,17% UBM Development AG
UNIQA Insurance AG 17,34 -0,69% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 45,72 -3,14% voestalpine AG
Wienerberger AG 23,18 -2,93% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 3,95 1,28% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 967,43 -1,23%

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