ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt zum Start des Mittwochshandels zu

Der ATX Prime bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,75 Prozent höher bei 2 912,95 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 2 891,25 Punkte an der Kurstafel, nach 2 891,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 924,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 891,25 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,052 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 2 869,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der ATX Prime 2 799,35 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 211,77 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,62 Prozent auf 101,80 EUR), Verbund (+ 2,58) Prozent auf 61,65 EUR), Frequentis (+ 1,58 Prozent auf 70,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,47 Prozent auf 34,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wienerberger (-3,94 Prozent auf 22,94 EUR), Warimpex (-3,80 Prozent auf 0,48 EUR), Polytec (-3,41 Prozent auf 4,25 EUR), Flughafen Wien (-2,20 Prozent auf 48,80 EUR) und Marinomed Biotech (-2,00 Prozent auf 9,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 74 337 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,841 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Die ZUMTOBEL-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,48 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at