ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime letztendlich mit Abgaben

Am Donnerstag fiel der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,59 Prozent auf 3 211,12 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 3 230,43 Punkte an der Kurstafel, nach 3 230,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 231,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 197,71 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 4,04 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 905,73 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 18.03.2026, einen Stand von 2 694,74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wurde der ATX Prime auf 2 185,70 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 20,80 Prozent zu Buche. Bei 3 231,82 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Warimpex (+ 7,54 Prozent auf 0,53 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,61 Prozent auf 226,00 EUR), Lenzing (+ 4,13 Prozent auf 29,00 EUR), Flughafen Wien (+ 2,22 Prozent auf 50,60 EUR) und Wienerberger (+ 1,85 Prozent auf 24,16 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Schoeller-Bleckmann (-6,12 Prozent auf 31,45 EUR), UNIQA Insurance (-4,70 Prozent auf 17,04 EUR), voestalpine (-3,45 Prozent auf 44,80 EUR), STRABAG SE (-2,81 Prozent auf 90,00 EUR) und OMV (-2,11 Prozent auf 55,65 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 532 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,084 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,81 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at