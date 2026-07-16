ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime liegt am Donnerstagnachmittag im Minus

Um 15:42 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,71 Prozent auf 3 160,96 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 3 183,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 183,43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 193,82 Punkte, das Tagestief hingegen 3 156,33 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,785 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 173,94 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 16.04.2026, einen Wert von 2 900,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 232,02 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 2,60 Prozent auf 63,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,14 Prozent auf 80,10 EUR), Polytec (+ 1,09) Prozent auf 4,63 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,08 Prozent auf 3,75 EUR) und Lenzing (+ 1,02 Prozent auf 24,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen FACC (-3,90 Prozent auf 16,26 EUR), AT S (AT&S) (-3,33 Prozent auf 174,00 EUR), Semperit (-2,58 Prozent auf 15,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,26 Prozent auf 5,18 EUR) und Raiffeisen (-1,62 Prozent auf 54,50 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93 899 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,249 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at