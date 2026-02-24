Wienerberger Aktie
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Abgaben
Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,30 Prozent leichter bei 2 850,68 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 2 888,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 888,15 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 2 843,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 890,21 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 2 740,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 431,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 043,71 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,84 Prozent auf 94,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,14 Prozent auf 4,29 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,69 Prozent auf 18,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,29 Prozent auf 54,90 EUR) und EVN (+ 1,03 Prozent auf 29,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wienerberger (-7,86 Prozent auf 28,14 EUR), Wolford (-5,73 Prozent auf 2,96 EUR), Frequentis (-4,09 Prozent auf 70,40 EUR), Erste Group Bank (-3,26 Prozent auf 103,70 EUR) und Raiffeisen (-2,03 Prozent auf 41,50 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 548 967 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 41,632 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,30 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
