Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

FACC Aktie

FACC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Blick 18.03.2026 15:59:25

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Kursplus

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Kursplus

Mit dem ATX Prime geht es heute aufwärts.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,10 Prozent höher bei 2 684,52 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 2 655,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 655,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 653,80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 710,08 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,53 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 892,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 576,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 190,23 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,992 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 23,87 Prozent auf 14,84 EUR), BAWAG (+ 5,71 Prozent auf 127,80 EUR), Frequentis (+ 4,34 Prozent auf 77,00 EUR), STRABAG SE (+ 1,98 Prozent auf 87,70 EUR) und PORR (+ 1,94 Prozent auf 36,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Verbund (-3,21 Prozent auf 64,90 EUR), Marinomed Biotech (-3,20 Prozent auf 16,65 EUR), FACC (-2,51 Prozent auf 14,78 EUR), Lenzing (-1,82 Prozent auf 21,60 EUR) und EVN (-1,60 Prozent auf 27,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime sticht die Semperit-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 383 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 35,947 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FACC AG

mehr Nachrichten