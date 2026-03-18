ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Kursplus

Mit dem ATX Prime geht es heute aufwärts.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,10 Prozent höher bei 2 684,52 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 2 655,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 655,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 653,80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 710,08 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,53 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 892,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 576,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 190,23 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,992 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 23,87 Prozent auf 14,84 EUR), BAWAG (+ 5,71 Prozent auf 127,80 EUR), Frequentis (+ 4,34 Prozent auf 77,00 EUR), STRABAG SE (+ 1,98 Prozent auf 87,70 EUR) und PORR (+ 1,94 Prozent auf 36,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Verbund (-3,21 Prozent auf 64,90 EUR), Marinomed Biotech (-3,20 Prozent auf 16,65 EUR), FACC (-2,51 Prozent auf 14,78 EUR), Lenzing (-1,82 Prozent auf 21,60 EUR) und EVN (-1,60 Prozent auf 27,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime sticht die Semperit-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 383 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 35,947 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at