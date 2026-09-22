ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Kursplus

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,28 Prozent höher bei 3 389,39 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,092 Prozent auf 3 383,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 380,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 399,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 365,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3 261,96 Punkte taxiert. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 3 241,86 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Wert von 2 303,44 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 27,51 Prozent. Bei 3 399,36 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6,63 Prozent auf 199,40 EUR), Wienerberger (+ 3,26 Prozent auf 18,03 EUR), DO (+ 2,96 Prozent auf 194,60 EUR), FACC (+ 1,97 Prozent auf 15,54 EUR) und Polytec (+ 1,81 Prozent auf 5,06 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-11,11 Prozent auf 4,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,64 Prozent auf 4,05 EUR), Telekom Austria (-1,89 Prozent auf 9,36 EUR), UNIQA Insurance (-1,70 Prozent auf 18,48 EUR) und Vienna Insurance (-1,68 Prozent auf 70,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 191 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 46,148 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at