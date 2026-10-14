ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Kursplus

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Am Mittwoch steht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,45 Prozent im Plus bei 3 267,61 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 252,82 Punkten, nach 3 252,82 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 271,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 248,05 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,68 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 319,37 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 3 198,48 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Stand von 2 342,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22,93 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 7,92 Prozent auf 2,18 EUR), Lenzing (+ 3,57 Prozent auf 11,02 EUR), Wienerberger (+ 2,29 Prozent auf 15,63 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,24 Prozent auf 4,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 2,11 Prozent auf 67,60 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Warimpex (-5,71 Prozent auf 0,46 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,26 Prozent auf 3,93 EUR), Vienna Insurance (-1,05 Prozent auf 65,70 EUR), Semperit (-0,77 Prozent auf 19,45 EUR) und Flughafen Wien (-0,75 Prozent auf 52,60 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 114 756 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,613 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,45 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at