ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|Marktbericht
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07.05.2026 15:58:56
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime nachmittags wenig bewegt
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,00 Prozent fester bei 2 949,72 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent fester bei 2 950,06 Punkten in den Handel, nach 2 949,61 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 973,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 947,19 Zählern.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,93 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 07.04.2026, mit 2 698,53 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2 813,77 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2 138,36 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,97 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 12,00 Prozent auf 2,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,36 Prozent auf 3,69 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,27 Prozent auf 5,68 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,80 Prozent auf 11,00 EUR) und Raiffeisen (+ 2,57 Prozent auf 46,36 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil FACC (-3,24 Prozent auf 13,74 EUR), CA Immobilien (-3,07 Prozent auf 26,85 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,73 Prozent auf 33,85 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 99,10 EUR) und AMAG (-1,39 Prozent auf 28,30 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 168 082 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,685 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime präsentiert die Warimpex-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,48 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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