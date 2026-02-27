ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime notiert mittags im Minus

Am Freitag fällt der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,57 Prozent auf 2 850,28 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,027 Prozent stärker bei 2 867,38 Punkten, nach 2 866,62 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 844,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 873,16 Zähler.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,22 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 27.01.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 788,18 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 27.11.2025, einen Stand von 2 479,43 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 27.02.2025, den Stand von 2 104,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,23 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 2,40 Prozent auf 15,36 EUR), EVN (+ 1,38 Prozent auf 29,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,31 Prozent auf 26,34 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,17 Prozent auf 52,10 EUR) und UBM Development (+ 1,02 Prozent auf 19,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-4,37 Prozent auf 17,50 EUR), Wolford (-3,29 Prozent auf 2,94 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,04 Prozent auf 36,00 EUR), Lenzing (-1,62 Prozent auf 24,30 EUR) und DO (-1,36 Prozent auf 217,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die FACC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 171 668 Aktien gehandelt. Mit 40,739 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,86 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,81 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

