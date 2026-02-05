ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der ATX Prime bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag fällt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,40 Prozent auf 2 841,89 Punkte zurück. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent schwächer bei 2 853,14 Punkten, nach 2 853,22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 831,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 853,14 Zähler.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,26 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.01.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 679,79 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 05.11.2025, einen Stand von 2 378,15 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 05.02.2025, den Stand von 1 897,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,91 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 855,52 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Addiko Bank (+ 2,33 Prozent auf 26,30 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,98 Prozent auf 18,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,27 Prozent auf 47,80 EUR), PORR (+ 0,85 Prozent auf 35,80 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,55 Prozent auf 109,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6,25 Prozent auf 3,00 EUR), Warimpex (-4,72 Prozent auf 0,48 EUR), Polytec (-3,04 Prozent auf 4,15 EUR), AT S (AT&S) (-2,77 Prozent auf 49,10 EUR) und OMV (-1,79 Prozent auf 52,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 792 Aktien gehandelt. Mit 43,030 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,22 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,35 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

