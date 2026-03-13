ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

So bewegt sich der ATX Prime am Freitag.

Am Freitag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 1,38 Prozent leichter bei 2 624,85 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,029 Prozent auf 2 660,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 661,50 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 661,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 623,50 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 2,40 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 799,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der ATX Prime mit 2 536,98 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 103,25 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,25 Prozent zu Buche. Bei 2 907,38 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 588,71 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 1,92 Prozent auf 74,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,96 Prozent auf 4,20 EUR), Polytec (+ 0,86 Prozent auf 3,50 EUR), Semperit (+ 0,52 Prozent auf 11,64 EUR) und FACC (+ 0,41 Prozent auf 14,74 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Warimpex (-6,40 Prozent auf 0,47 EUR), Wolford (-5,23 Prozent auf 2,90 EUR), UNIQA Insurance (-4,63 Prozent auf 14,82 EUR), Addiko Bank (-3,85 Prozent auf 25,00 EUR) und voestalpine (-3,08 Prozent auf 39,66 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42 178 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,428 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,41 Prozent.

