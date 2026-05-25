Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Marktbericht
|
25.05.2026 17:58:01
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schließt mit Gewinnen
Am Montag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 2,65 Prozent fester bei 3 036,70 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,022 Prozent auf 2 958,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 958,18 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 958,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 036,77 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 848,78 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, bei 2 865,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 206,60 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 14,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 036,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 10,09 Prozent auf 144,00 EUR), DO (+ 5,41 Prozent auf 190,80 EUR), Erste Group Bank (+ 4,78 Prozent auf 103,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,97 Prozent auf 48,18 EUR) und Wienerberger (+ 3,66 Prozent auf 23,76 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-5,80 Prozent auf 2,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,35 Prozent auf 33,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,60 Prozent auf 9,35 EUR), Warimpex (-1,57 Prozent auf 0,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,37 Prozent auf 5,74 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338 517 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,180 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
Die ZUMTOBEL-Aktie verzeichnet mit 6,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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