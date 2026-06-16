Telekom Austria Aktie

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WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008

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ATX Prime im Fokus 16.06.2026 17:58:55

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schlussendlich auf grünem Terrain

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schlussendlich auf grünem Terrain

ATX Prime-Kurs zum Handelsende.

Am Dienstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,36 Prozent stärker bei 3 173,94 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 3 162,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 162,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 149,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 177,64 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 2 898,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 634,46 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 16.06.2025, mit 2 209,50 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 19,40 Prozent nach oben. Bei 3 177,64 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 3,61 Prozent auf 66,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,41 Prozent auf 4,25 EUR), Erste Group Bank (+ 1,89 Prozent auf 113,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,85 Prozent auf 52,30 EUR) und Österreichische Post (+ 1,75 Prozent auf 31,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-6,67 Prozent auf 196,00 EUR), Marinomed Biotech (-5,45 Prozent auf 9,55 EUR), Rosenbauer (-4,82 Prozent auf 59,20 EUR), Frequentis (-3,05 Prozent auf 73,20 EUR) und Wolford (-2,22 Prozent auf 2,64 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 434 054 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,336 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,70 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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