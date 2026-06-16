Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|ATX Prime im Fokus
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16.06.2026 17:58:55
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schlussendlich auf grünem Terrain
Am Dienstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,36 Prozent stärker bei 3 173,94 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 3 162,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 162,58 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 149,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 177,64 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 2 898,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 634,46 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 16.06.2025, mit 2 209,50 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 19,40 Prozent nach oben. Bei 3 177,64 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 3,61 Prozent auf 66,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,41 Prozent auf 4,25 EUR), Erste Group Bank (+ 1,89 Prozent auf 113,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,85 Prozent auf 52,30 EUR) und Österreichische Post (+ 1,75 Prozent auf 31,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-6,67 Prozent auf 196,00 EUR), Marinomed Biotech (-5,45 Prozent auf 9,55 EUR), Rosenbauer (-4,82 Prozent auf 59,20 EUR), Frequentis (-3,05 Prozent auf 73,20 EUR) und Wolford (-2,22 Prozent auf 2,64 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 434 054 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,336 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,70 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Raiffeisen Centrobank AG
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|11.12.17
|Wolford neutral
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|21.08.17
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|05.10.20
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|21.08.17
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|21.12.16
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|Raiffeisen Centrobank AG
|09.09.16
|Wolford verkaufen
|Erste Group Bank
|22.07.16
|Wolford Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.03.16
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|06.04.16
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.15
|Wolford neutral
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|ATX Prime
|3 230,33
|1,78%
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