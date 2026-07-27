AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX Prime im Blick
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27.07.2026 12:26:48
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schwächelt mittags
Am Montag notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,17 Prozent leichter bei 3 171,58 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 177,07 Punkten in den Handel, nach 3 177,07 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 167,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 181,58 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 3 152,29 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 27.04.2026, den Stand von 2 852,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 297,52 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 19,31 Prozent. Bei 3 243,92 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 3,41 Prozent auf 16,36 EUR), Frequentis (+ 3,08 Prozent auf 73,70 EUR), Wienerberger (+ 2,29 Prozent auf 20,54 EUR), DO (+ 2,24 Prozent auf 205,50 EUR) und Palfinger (+ 1,21 Prozent auf 33,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Kapsch TrafficCom (-9,47 Prozent auf 4,78 EUR), Wolford (-5,00 Prozent auf 1,90 EUR), OMV (-2,58 Prozent auf 62,20 EUR), AT S (AT&S) (-2,52 Prozent auf 154,60 EUR) und Verbund (-1,77 Prozent auf 58,15 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 180 349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,706 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,19 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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