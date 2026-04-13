PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|ATX Prime-Kursverlauf
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13.04.2026 17:59:04
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schwächelt zum Ende des Montagshandels
Zum Handelsende sank der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,29 Prozent auf 2 869,37 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,291 Prozent leichter bei 2 869,30 Punkten, nach 2 877,67 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 2 844,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 876,55 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 13.03.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 618,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 686,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 1 875,50 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 6,20 Prozent auf 13,70 EUR), Wolford (+ 2,76 Prozent auf 2,98 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,92 Prozent auf 37,15 EUR), Raiffeisen (+ 1,67 Prozent auf 44,98 EUR) und AMAG (+ 1,40 Prozent auf 29,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Österreichische Post (-5,41 Prozent auf 34,10 EUR), Flughafen Wien (-2,67 Prozent auf 51,00 EUR), Lenzing (-2,41 Prozent auf 24,30 EUR), voestalpine (-2,32 Prozent auf 42,12 EUR) und PORR (-1,96 Prozent auf 40,10 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 713 075 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,317 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,04 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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