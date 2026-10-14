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Index-Bewegung 14.10.2026 09:29:35

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schwächelt zum Handelsstart

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schwächelt zum Handelsstart

ATX Prime-Handel am Morgen.

Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,12 Prozent auf 3 248,76 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 252,82 Punkten, nach 3 252,82 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 256,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 248,76 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 319,37 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 3 198,48 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Stand von 2 342,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22,22 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 7,92 Prozent auf 2,18 EUR), Lenzing (+ 2,26 Prozent auf 10,88 EUR), UBM Development (+ 1,61 Prozent auf 15,75 EUR), Wienerberger (+ 1,51 Prozent auf 15,51 EUR) und Rosenbauer (+ 1,31 Prozent auf 61,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Warimpex (-6,12 Prozent auf 0,46 EUR), Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,40 EUR), AT S (AT&S) (-0,99 Prozent auf 200,00 EUR), AMAG (-0,71 Prozent auf 28,10 EUR) und BAWAG (-0,70 Prozent auf 169,10 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 672 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,613 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,45 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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OMV AG 74,00 0,54% OMV AG
Rosenbauer 62,00 1,64% Rosenbauer
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ATX Prime 3 250,12 -0,08%

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