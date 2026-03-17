ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime stärker

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 2 642,97 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 2 634,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 634,46 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 633,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 646,30 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 17.02.2026, mit 2 836,77 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 571,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 165,85 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,571 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 5,35 Prozent auf 15,36 EUR), Frequentis (+ 3,08 Prozent auf 73,60 EUR), Vienna Insurance (+ 2,95 Prozent auf 62,90 EUR), OMV (+ 1,67 Prozent auf 60,80 EUR) und Rosenbauer (+ 1,67 Prozent auf 48,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-5,62 Prozent auf 0,47 EUR), Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR), Palfinger (-1,56 Prozent auf 34,70 EUR), AMAG (-1,49 Prozent auf 26,50 EUR) und Wolford (-1,31 Prozent auf 3,02 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Verbund-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 173 170 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,496 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at