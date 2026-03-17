Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Index-Performance
|
17.03.2026 12:27:00
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime stärker
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 2 642,97 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 2 634,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2 634,46 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 633,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 646,30 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 17.02.2026, mit 2 836,77 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 571,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 165,85 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,571 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 588,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 5,35 Prozent auf 15,36 EUR), Frequentis (+ 3,08 Prozent auf 73,60 EUR), Vienna Insurance (+ 2,95 Prozent auf 62,90 EUR), OMV (+ 1,67 Prozent auf 60,80 EUR) und Rosenbauer (+ 1,67 Prozent auf 48,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-5,62 Prozent auf 0,47 EUR), Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR), Palfinger (-1,56 Prozent auf 34,70 EUR), AMAG (-1,49 Prozent auf 26,50 EUR) und Wolford (-1,31 Prozent auf 3,02 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Verbund-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 173 170 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,496 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rosenbauer
|
12:27
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime stärker (finanzen.at)
|
09:28
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.03.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
13.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
11.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime mit Abgaben (finanzen.at)