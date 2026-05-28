ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime startet im Plus

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,31 Prozent auf 3 022,30 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent tiefer bei 3 012,83 Punkten in den Handel, nach 3 012,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 023,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 006,92 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 858,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 2 840,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 225,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 13,70 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 046,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 3,55 Prozent auf 10,20 EUR), PORR (+ 3,16 Prozent auf 37,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,47 Prozent auf 5,80 EUR), Frequentis (+ 1,79 Prozent auf 73,90 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,65 Prozent auf 49,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,60 Prozent auf 83,00 EUR), voestalpine (-0,54 Prozent auf 47,78 EUR), Telekom Austria (-0,51 Prozent auf 9,80 EUR) und FACC (-0,47 Prozent auf 16,78 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 15 500 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 39,850 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime hat die ZUMTOBEL-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,30 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at